Lazio | Niente scuse, tifosi in contestazione: il retroscena dal Mapei

RASSEGNA STAMPA - Seconda sconfitta in tre partite, la stagione della Lazio inizia in salita. I tifosi non ci stanno, soprattutto dopo la delusione che hanno dovuto subire durante il calciomercato estivo. Delusioni su delusioni, a questo punto neanche le scuse bastano. Eppure i giocatori ci hanno provato: secondo la ricostruzione del Messaggero, al triplice fischio la squadra è andata a ringraziare i 6mila tifosi che hanno raggiunto il Mapei Stadium, ma i 4mila presenti nel settore ospiti erano furiosi, non hanno accettato quanto visto ed è scattata la contestazione, con le scuse dei biancocelesti che sono state rispedite al mittente dai tifosi, i quali hanno indicato ai calciatori il tunnel degli spogliatoi. Serve un cambio di rotta, domenica c'è il derby.

Pubblicato il 15/09