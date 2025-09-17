Lazio, Stendardo verso il derby: "Mi aspetto una reazione. Occhio a Zac e Guendouzi..."

RASSEGNA STAMPA - Guglielmo Stendardo ha rilasciato un'intervista per l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport in vista del derby. L'ex difensore biancoceleste ha commentato il momento complicato della Lazio, sottolineando come la stracittadina sia una partita a sé e dicendo la sua su chi potrebbe incidere. DI seguito le sue parole: "Il derby sfugge a ogni valutazione tecnico-tattica. Il momento non è semplicissimo per nessuna delle due, quindi non c'è una vera favorita. Certo, la sconfitta della Lazio Sassuolo è stata pesante, perché la squadra ha creato poco, ma il derby è la partita più importante dell'anno a Roma, mi aspetto una reazione".

Alla domanda su come Sarri potrebbe risolvere i problemi attuali della squadra, Stendardo ha sottolineato come il tecnico non abbia bisogno di consigli, specificando poi che: "Al momento, viste alcune vicissitudini, potrebbe sembrare che questo possa diventare un anno difficile per la Lazio: per evitare che sia così è importante non creare alibi di alcun tipo".

Infine, sui singoli che potrebbero incidere nel derby l'ex difensore ha detto: "Guendouzi mi sembra il valore aggiunto della squadra. In questa stagione si stacca facilmente, si inserisce bene, è una mina vagante. Attenzione però anche a Zaccagni che fa molto bene quando le partite sono importanti. Infine dico Romagnoli che può essere decisivo su palla da fermo...".

