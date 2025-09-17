Ex Lazio | Simeone elogia suo figlio: "Giovanni si è meritato il gol contro la Roma"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

C'è attesa per l'esordio in Champions League dell'Atletico Madrid contro il Liverpool. Per l'occasione, il Cholo Simeone, ex centrocampista della Lazio, ha parlato ai microfoni di SkySport soffermandosi anche sulla prestazione e sul gol vittoria del figlio Giovanni con il Torino contro la Roma. Queste le sue parole: "Il gol? Sì, l'ho visto. La squadra ha fatto una partita molto intelligente e Giovanni ha fatto un gol straordinario, sono veramente contentissimo per lui. Ha fatto un cambio nella sua vita con la testa e il cuore, è un ragazzo che dà tutto. Sono contento per lui, al di là di essere il suo papà, si è meritato quel gol".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.