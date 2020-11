Italia, Bergomi: "Immobile è Scarpa d'Oro, i gol li ha sempre fatti"

L'Italia vola in Bosnia per difendere il primato nel girone di Nations League e staccare il pass per le semifinali. La Nazionale è reduce dalla grande prestazione contro la Polonia, nella quale l'unica nota negativa è rappresentata dalla scarsa vena realizzativa dell'attaccante di riferimento (Belotti) al netto delle tante occasioni prodotte. Anche mercoledì non farà parte della spedizione azzurra Ciro Immobile, ancora bloccato dalla Asl dopo la vicenda tamponi pre Lazio - Juventus. Ai microfoni di TMW Radio Beppe Bergomi ha analizzato il pacchetto dei centravanti a disposizione del ct Mancini: "Immobile è Scarpa d'Oro, i gol li ha sempre fatti... Può essere che quando sale il livello non sia lo stesso, è vero che quando c'è pressione devi avere qualità tecniche, specie con difese ben posizionate, e magari risaltano altre tipologie di giocatore. A me Immobile piace, lo stesso anche Belotti e questo Caputo cresciuto grazie a De Zerbi".

