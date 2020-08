Italia, Mancini e i complimenti per Immobile: "È stata una stagione complicata" - FT

Si conclude oggi una delle stagioni più complicate nella storia della Serie A. La Juventus ha vinto lo scudetto, il Napoli si è aggiudicato la Coppa Italia e Ciro Immobile ha battuto la concorrenza di Ronaldo e Lewandowski ottenendo la Scarpa d'Oro. Roberto Mancini, ct della Nazionale, ha dedicato un post Instagram per fare i complimenti ai due club e all'attaccante: "È stato un anno difficile e una stagione complicata. Complimenti alla Juventus per lo scudetto, al Napoli per la vittoria della Coppa Italia e a Ciro Immobile per aver vinto la Scarpa d'Oro".

