Italia, perse due posizioni nel ranking FIFA: la classifica

In virtù dell'Europeo vinto e dei risultati positivi ottenuti negli scorsi mesi l'Italia di Roberto Mancini aveva raggiunto il 4° posto nel ranking FIFA. Dopo le ultime partite però, in virtù delle quali saranno costretti a giocare i play-off per qualificarsi ai prossimi Mondiali, gli azzurri hanno perso due posizioni scivolando al 6° posto. Chiellini e compagni sono stati scavalcati dall'Inghilterra e dall'Argentina nella graduatoria. Di seguito le prime 10 posizioni.

1. Belgio – 1828.45 punti

2. Brasile – 1826.35 punti

3. Francia – 1786.15 punti

4. Inghilterra – 1755.52 punti (+1)

5. Argentina – 1750.51 punti (+1)

6. Italia – 1740.77 punti (-2)

7. Spagna – 1704.75 punti

8. Portogallo – 1660.25 punti

9. Danimarca – 1654.54 punti (+1)

10. Paesi Bassi – 1653.73 punti (+1)