Jakob Poulsen svela: "Rifiutai la Lazio nel 2010, ad oggi me ne pento"

Le vie del calciomercato sono infinite e soprattutto segrete. Per questo motivo infatti spesso alcuni retroscena vengono a galla solo dopo molti anni dalla data in cui sono realmente successi. In questo caso a svelarlo è stato il protagonista stesso: Jakob Poulsen. Il calciatore della nazonale danese in un'intervista ha infatti confessato di essere stato offerto ai capitolini nel 2010 ma di aver rifiutato: "Ho detto no ad un'offerta della Lazio sei mesi prima del Mondiale 2010, e oggi me ne pento. A quel tempo, però, la Lazio non era la Lazio che conosciamo oggi", queste le parole dell'ex giocatore che ora che ha appeso gli scarpini al chiodo vorrebbe iniziare la carriera da allenatore.

Italia, Mancini prosegue nella staffetta Belotti-Immobile non senza rischi...

Italia - Bosnia, le pagelle dei quotidiani: Acerbi e Immobile non convincono

TORNA ALLA HOME