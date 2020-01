Juventus, Szczesny: “Voglio vincere tutto! Scudetto? In corsa anche la Lazio…”

A poche ore dalla ripresa del campionato dopo le festività di Natale, il portiere della Juventus Wojciech Szczesny è stato intervistato da Sky Sport. Il portiere, che ha vissuto un finale di 2019 amaro con la sconfitta in Supercoppa contro la Lazio, ha le idee chiare su cosa chiedere al suo 2020: “Per lo scudetto in corsa c’è anche la Roma, che sta molto bene. Qualche settimana fa nessuno parlava della Lazio che è una delle squadre più forti del nostro campionato. Direi che in corsa ci sono Inter, Lazio e Roma. I miei obiettivi? Voglio vincere tutto, alla Juve è sempre così. Poi c’è l’Europeo, ci sono tanti trofei da vincere e punto a vincere tutto”.

