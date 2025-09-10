Lazio, Abbate sul Flaminio: "Il progetto? Secondo me non passa..." - VIDEO
Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, Alberto Abbate - del Messaggero - ha espresso la sua opinione sulla possibilità che il progetto della Lazio per lo Stadio Flaminio passi alla sovrintendenza.
"Continuo a essere scettico sul Flaminio. Interpreto i ritardi di Lotito perché sa benissimo che dev'essere tutto al dettaglio e, anche se dovesse essere, secondo me il progetto viene bocciato alla sovrintendenza. Ve lo dico chiaro e tondo. Questo è il motivo per cui continua a lavorare sotto traccia a lavorare per presentare un progetto che possa passare già alla conferenza dei servizi. Questo è il motivo dei ritardi. La legge sul commissario negli stadi? È già passata, manca solo il nome del commissario, ma non cambia nulla. Non avrà potere superiore alla sovrintendenza, ne avrà di più rispetto ai Comuni".
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.