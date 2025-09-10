Lazio, Abbate sul Flaminio: "Il progetto? Secondo me non passa..." - VIDEO

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, Alberto Abbate - del Messaggero - ha espresso la sua opinione sulla possibilità che il progetto della Lazio per lo Stadio Flaminio passi alla sovrintendenza.

"Continuo a essere scettico sul Flaminio. Interpreto i ritardi di Lotito perché sa benissimo che dev'essere tutto al dettaglio e, anche se dovesse essere, secondo me il progetto viene bocciato alla sovrintendenza. Ve lo dico chiaro e tondo. Questo è il motivo per cui continua a lavorare sotto traccia a lavorare per presentare un progetto che possa passare già alla conferenza dei servizi. Questo è il motivo dei ritardi. La legge sul commissario negli stadi? È già passata, manca solo il nome del commissario, ma non cambia nulla. Non avrà potere superiore alla sovrintendenza, ne avrà di più rispetto ai Comuni".

