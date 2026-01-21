Lazio, anche Caicedo è preoccupato: “Se ne vanno tutti…”
Piove sul bagnato in casa Lazio. Dopo gli obiettivi sfumati e le cessioni di due pezzi pregiati come Guendouzi e Castellanos, sembra a un passo l'addio di un pilastro come Romagnoli.
Il centrale biancoceleste, tifoso della Lazio da sempre, è molto vicino a lasciare la Capitale per raggiungere Mancini all'Al Sadd, in Qatar. Sulle porte di Formello sembra ci sia scritto "Vendesi", nessuno è più intoccabile e giorno dopo giorno il gruppo di Sarri sta perdendo pezzi importanti.
Il "fuoritutto" biancoceleste preoccupa ambiente e tifosi, ma ha acceso anche qualche campanello d'allarme tra gli opinionisti. Tra i tifosi ormai figura anche Felipe Caicedo, ex attaccante della Lazio rimasto legatissimo al club. "Se ne vanno tutti, sono preoccupato ragazzi", questo il suo sfogo sui social in merito alla situazione.
