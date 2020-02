Lazio, assalto al record di clean sheet della gestione Inzaghi: i dettagli

La sfida odierna contro il Parma si fa sempre più importante in casa Lazio. Sia per gli obiettivi stagionali - la qualificazione in Champions su tutti - sia per quelli individuali di ciascun giocatore. Thomas Strakosha, per esempio, sogna di centrare il maggior numero di clean sheet sotto la guida di Simone Inzaghi. Il record, ricorda l’agenzia ufficiale biancoceleste, risale alle dieci porte inviolate nella stagione 2017/18 e 2018/19. Al momento, la retroguardia capitolina è ferma a sette, ma avrà a disposizione tutto il girone di ritorno per raggiungere, e superare, quota dieci gare di campionato senza subire gol.

