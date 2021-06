Lazio, Bergodi esulta per Signori: "Uno tra i più forti, io un privilegiato" - FOTO

Cristiano Bergodi ha esultato per la riabilitazione di Signori, al centro di un vero incubo durato dieci anni. L'ex Lazio, compagno di squadra di "Re Beppe" quando entrambi vestivano la maglia biancoceleste, ha condiviso sul proprio profilo Facebook un messaggio: "Oggi Signori è stato assolto. Sono contento per lui, merita questa riabilitazione. Uno tra gli attaccanti più forti in Italia con il quale ho avuto il privilegio di giocare. Grande Beppe!".

