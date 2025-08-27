Lazio | Calisti: "Sarri senza colpe, a Como una figuraccia. Ma Provstgaard..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Ernesto Calisti ha detto la sua sulla Lazio e sulla performance contro il Como, che ha visto i biancocelesti perdere 2-0. Ecco le parole dell'ex biancoceleste:

"A Como nella Lazio non ha funzionato nulla. Loro sono forti, hanno qualità e sono organizzati, mi aspettavo delle difficoltà ma non così tante. È stata una brutta figura, una brutta prestazione, una squadra passiva. Sarri ha poche colpe, non credo che lui chiedesse alla squadra di essere sempre in ritardo sulle linee di passaggio e sull’atteggiamento. C’è qualcosa da cambiare e Sarri lo sa, ora si può solo vincere contro il Verona e tornare a fare punti in casa.

Provstgaard? È stato il migliore, sempre puntuale, preciso, pulito nei passaggi e quello più attento. È un profilo interessante, credo ci darà una grossa mano. Gila, invece, ha commesso un errore molto grave in occasione della prima rete. Bastava fosse in una posizione iniziale migliore per poter recuperare l’attaccante del Como.

Ho visto un Guendouzi irriconoscibile, una squadra sulle gambe, in grande difficoltà sulla loro pressione. Non si riusciva ad uscire dal basso, poi c’è stato anche il tentativo di andare al lancio lungo di Provedel per le seconde palle. La verità è che a questa squadra manca qualità, anche se credo ci sia anche una componente fisica ora“.

