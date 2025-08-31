Lazio, Cancellieri a LSC: "Dovevamo dare una risposta ai tifosi. Il mister chiede..."

La Lazio si rialza a testa alta e batte per 4-0 l’Hellas Verona. Davanti alla propria gente serata perfetta per Castellanos che sforna due assist per Guendouzi e Zaccagni, poi arriva il gol dell’argentino e sul finale: la rete di Dia che segna il poker biancoceleste. Al termine del match è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel Matteo Cancellieri: “Abbiamo preparato bene questa partita, volevamo dare tutti una risposta dopo Como, eravamo carichi, siamo riusciti a vincerla. Effetto all’Olimpico? Emozionante, non ti abitui mai, aldilà del calore loro, noi dovevamo dare una risposta a loro e a noi. Siamo contenti. Aldilà delle critiche le partite noi le prepariamo, ascoltiamo più le critiche del mister, ci sta che ci siano le critiche dei tifosi e di chi circonda la Lazio dopo una sconfitta, ma noi dovevamo dare una risposta. Abbiamo messo qualità in entrambi i tempi, vittoria meritata. Sarri mi chiede di legare il gioco e di attaccare la profondità per rompere gli spazi delle difese avversarie, le richieste variano poi in base a chi abbiamo davanti. Oggi conta l’idea di squadra e entrare sempre con questa fame per portare la vittoria a casa”.