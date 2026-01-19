Lazio, Cardone: "Mandas verso il Bournemouth. Giovane piace a Sarri"
Intervenuto in collegamento a Radiosei, Giulio Cardone ha fatto il punto sulle ultime voci di mercato in casa Lazio, commentando, poi, le possibili scelte di Sarri a centrocampo per la gara contro il Como. Di seguito le sue parole:
“L’allarme su Romagnoli lo abbiamo lanciato il 9 gennaio, sapevo di questa situazione molto delicata. L’offerta per lui è di 18 milioni in tre anni. C’è grande distanze tra l’Al-Sadd e la Lazio, perché offrono 5-6 milioni: offerta ritenuta troppo bassa. La Lazio chiede 15 milioni più o meno".
"Vecino si è allenato, ieri ha provato ma le sensazioni non sono state granché. In questo momento è difficile capire se giocherà o meno. Possibile che stringa i denti, anche perché sappiamo che Sarri si fida più di lui che di Belahyane. Quindi il centrocampo dovrebbe essere Vecino, Cataldi, Taylor. Anche se ieri è stato provato il centrocampo Belahyane, Cataldi e Taylor".
"Giovane? Stanno cercando di imbastire un’operazione inserendo Belahyane. Piace a Sarri, servono 15 milioni. Mandas verso il Bournemouth per circa 17 milioni”.