Lazio, Casotti: "Nessun ostacolo impossibile per i biancocelesti"

La Lazio ha concluso la settimana di allenamenti con l'amichevole di Formello contro la Primavera. Martedì si ricomincerà a fare sul serio in vista del ritorno del campionato. Della bontà del percorso biancoceleste in questa prima parte di stagione è convinto Federico Casotti di Dazn. Le sue parole a Lazio Style Channel: "Il blocco dei titolari in Nazionale rispecchia i valori del campionato attuale. Non ci sono più i blocchi formati da giocatori della Juventus, ora ci sono più squadre presenti. La Lazio sta andando bene, si contende il quarto posto con le certezze e qualche sorpresa, come il Cagliari. Tra un mese sarà molto interessante la sfida tra i sardi e i biancocelesti, anche se non sarà decisiva".

CORSA CHAMPIONS - "La Lazio è invece stata sfortunata in Europa League. Questo però le dà l possibilità di pensare solo alla corsa Champions, dove al momento, a parte Inter e Juventus, non ci sono ostacoli impossibili per la squadra di Inzaghi".

