Lazio - Como, il tifo organizzato: "Protesteremo contro arbitri e società" - VIDEO

Mancano solo poche ore al fischio d'inizio di Lazio - Como, gara cruciale per le ambizioni europee degli uomini di Sarri. A sostenere la squadra, come sempre, ci sarà . Questa la spiegazione:

"Oggi il quarto d'ora di contestazione verrà fatto sia contro questa società e questa gestione, ma anche contro gli arbitri. Ci saranno degli striscioni per denunciare questa situazione arbitrale che è stata vergognosa nei confronti della Lazio".

"Non abbiamo abbandonato la squadra, che in campo va sostenuta per tutto il tempo. Al di là dei 15 minuti noi cantiamo e cerchiamo di fare il massimo, d'altronde ci avete visto: scenografie in casa e in trasferta, tifo estremo, sostegno estremo, presenza estrema. Massima partecipazione e solidarietà nei confronti di squadra e mister Sarri. Siamo noi, mister e squadra".