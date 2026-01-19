Lazio - Como, Zaccagni a LSC: "Il gol arriverà. Ecco cosa ci chiede Sarri"
Lazio - Como chiuderà la ventunesima giornata di Serie A. Una sfida dai sapori d'Europa, con le due compagini che sognano di raggiungere un piazzamento tra le prime sette che per i biancocelesti significherebbe un ritorno in Europa dopo un anno di assenza; mentre per i lariani un traguardo storico.
A pochi minuti dall'inizio del match, il capitano Mattia Zaccagni è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel per presentare la gara. Ecco di seguito le sue parole:
"È stata una partita no all'andata, siamo partiti con il piede sbagliato, vogliamo dar continuità alla vittoria di Verona e portare a casa i tre punti. gol? Mi manca, ma so che arriverà presto. L'importante è aiutare la squadra al massimo e se arriverà il gol tanto meglio. Dobbiamo giocare sempre con lo stesso spirito, con sacrificio e umiltà come ci chiede il mister, così ci toglieremo delle soddisfazioni".