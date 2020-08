Lazio, Conceição fa doppietta con il Porto: campionato e coppa

LAZIO, CONCEIÇÃO CAMPIONE - Non solo Ciro Immobile, in giro per il mondo si parla anche di Sergio Conceição, ex Lazio che oggi allena il Porto e che ieri sera ha vinto la finale di Taça de Portugal contro il Benfica, una delle sfide più sentite in Portogallo. Così, il tecnico dei Dragões al termine della stagione è riuscito a laurearsi campione sia in campionato che nella coppa nazionale, facendo doppietta. Erano tre anni che il Porto non riusciva a vincere entrambe le competizioni.

Calciomercato Lazio, per la difesa spunta Cistana: i dettagli

Champions League, Lazio quarta in campionato: ecco cosa succede ora

Torna alla home page