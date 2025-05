Lazio | Conference, ridimensionamento o opportunità? I tifosi si dividono sui social

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Questa sera calerà il sipario su una stagione a dir poco "instabile": iniziata ben sopra le aspettative, con anche un girone di Europa League chiuso al primo posto, da gennaio in poi la Lazio si è persa. Il rendimento in casa è calato (una sola vittoria e zero clean sheet nel 2025) e ciò ha portato a cambiare le ambizioni biancocelesti, dapprima in corsa per un posto in Champions League e ora ancora incerta del proprio destino.

Sulla carta la Champions è ancora possibile, ma servirà la combinazione di troppi risultati improbabili. Neanche l'Europa League è certa: tre punti contro il Lecce potrebbero non bastare, anche a causa degli scontri diretti a sfavore con Juventus e Roma. Il piazzamento più probabile, non sicuro nemmeno quello, è il sesto posto, che per quest'anno vale la Conference League.

Qualora fosse Conference, la stagione della Lazio inizierà il 21 agosto, con l'andata dei preliminari che si terranno prima dell'inizio della Serie A. Ciò fa storcere il naso ad alcuni tifosi, che sui social sperano, a questo punto, di rimanere fuori dall'Europa, come riportato dal Corriere della Sera: "Ma davvero stiamo per festeggiare un posto in Conference? Che trristezza" e ancora: "Abbiamo preso in giro la Roma per averla vinta e adesso cambiamo idea? Non esiste".

Dall'altra parte, c'è quella frazione di tifosi che invece spera di raggiungerla perché la vede come un obiettivo concreto: "Non abbiamo una bacheca che ci permette di scegliere: la Conference è una coppa europea, magari riuscissimo a vincerla", "Pretendo di giocarla con il massimo impegno", "La potremmo vincere perché siamo i più forti". Sulla carta, infatti, la Lazio sarebbe al primo posto del ranking di Conference, in attesa di conoscere ufficialmente le squadre che vi parteciperanno.

