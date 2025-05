Atalanta, Lucarelli incorona Gasperini e cita la Lazio: ecco cosa ha detto

Fonte: Christian Gugliotta - Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Cristiano Lucarelli ha rilasciato un'intervista all'edizione bergamasca del Corriere della Sera. L'ex bomber ha tessuto le lodi di Gasperini, sottolineando il grande lavoro svolto e i suoi meriti per aver permesso l'Atalanta di piazzarsi davanti a concorrenti di primo livello come la Lazio.

"Atalanta già in Champions con due giornate di anticipo, sorprendente? No, me l’aspettavo, è una realtà consolidata, sempre nella parte altissima della classifica, nell’Europa che conta di più, guai però a darlo per scontato, mai!. È Gasperini che ha fatto un lavoro straordinario e ha abituato tutti così, ma non devono mai essere considerati scontati questi traguardi, perché non è facile lasciare indietro Milan, Juve, Roma, Lazio, Fiorentina, Bologna. È il risultato di un lavoro incredibile, non vorrei dire irripetibile ma quasi, ma io un’idea l’avrei".

