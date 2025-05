Lazio, Guendouzi imprescindibile: ora attende l'incontro per il rinnovo

Fonte: Christian Gugliotta - Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Le parole di Matteo Guendouzi al termine della sfida contro l'Inter hanno messo in allarme la Lazio. Dal momento del suo arrivo, il francese è entrato immediatamente nel cuore dei tifosi biancocelesti, diventando in questa stagione una pedina insostituibile nello scacchiere di Baroni. L'incertezza sulla sua permanenza nella Capitale espressa a San Siro, tuttavia, sembra essere poco legata alla probabile Conference League.

Secondo il Corriere dello Sport, Guendouzi starebbe aspettando un incontro con la società per ridiscutere il suo contratto. Il centrocampista percepisce 1.3 milioni netti a stagione, pochi per un elemento così importante della rosa, diventato anche un titolare aggiunto nella Francia. Al momento del trasferimento dall'Arsenal all'OM, Matteo si ridusse l'ingaggio, per poi fare di tutto per approdare alla corte biancoceleste nonostante i dubbi degli agenti. Per questo, a prescindere dal piazzamento finale in campionato e dal tipo di competizione europea che si disputerà il prossimo anno, la Lazio sembra intenzionata ad accontentare le sue richieste. Oltretutto, il club non vorrebbe privarsene e non lo lascerebbe partire per meno di 40 milioni.

Per il futuro, dunque, bisognerà aspettare un incontro tra le due parti, ma, riguardo al presente, i numeri parlano da soli: 47 presenze stagionali, 36 dal 1' minuto in campionato ed un totale di 4.058 minuti in campo. Imprescindibile.

