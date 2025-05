Inter, scontro tra Juan Jesus e Biasin: il difensore prima risponde, poi fa chiarezza

TUTTOmercatoWEB.com

Le parole di del giornalista Fabrizio Biasin hanno infuocato le ore post-vittoria dello Scudetto del Napoli, dopo che a Pressing ha sostenuto che non sia stata la squadra di Conte a vincerlo, ma l'Inter di Inzaghi a perderlo. Un punto di vista che non ha trovato d'accordo Juan Jesus che, sotto a un video pubblicato su Instagram in cui vengono raccolte le considerazioni di Biasin, ha commentato: "Ora dillo senza piangere".

LA REAZIONE DEGLI INTERISTI - Una replica che ha scatenato il caos intorno all'ex difensore dell'Inter, preso di mira dai suoi vecchi tifosi che hanno letto in quelle parole non solo una replica a Biasin, ma a tutto il popolo interista. Motivo per cui, tornando sui social, Juan Jesus ha pubblicato una storia con un lungo messaggio in cui ha tentato di fare chiarezza.

IL MESSAGGIO DI JUAN JESUS - "A tutti i tifosi interisti che mi stanno scrivendo, e alcuni anche con toni fuori luogo, chiarisco subito: il mio commento era rivolto a un giornalista, punto. Non accetto che si manchi di rispetto al nostro percorso e alle nostre vittorie. Ho sempre portato rispetto all’Inter, anche dopo tutto quello che è successo l’anno scorso. Ho fatto il mio dovere fino all’ultimo giorno e non ho mai sputato nel piatto in cui ho mangiato. Ma attenzione: il rispetto deve essere reciproco. Nel mio commento non c’è nessun attacco alla squadra e chi legge altro lo fa in malafede per creare polemica. Non permetto a nessuno di mettermi in bocca parole che non ho detto. Siate onesti e lucidi quando leggete. Io rispetto tutti, imparate anche ad accettare le sconfitte".

