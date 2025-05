Lazio, Olimpico senza mura: mai una porta inviolata nel 2025

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - C'è un dato sorprendente, quasi inspiegabile per una squadra che fino a poche settimane fa era in corsa attiva per l’Europa che conta: come sottolinea il Corriere della Sera, la Lazio è l’unica squadra in Serie A a non aver mai mantenuto la porta inviolata in casa nel 2025. Uno zero che pesa, non solo a livello statistico ma anche emotivo, e che racconta più di tante parole le difficoltà di una stagione vissuta tra alti e bassi.

Allargando lo sguardo all’Europa, fanno peggio soltanto tre club: Kiel, St. Étienne e Le Havre, tutti coinvolti nella lotta salvezza, con i primi due già retrocessi. Non esattamente una compagnia invidiabile per una squadra con ambizioni europee. Ora resta una sola occasione per spezzare questo trend: l’ultima giornata contro il Lecce all’Olimpico.

Una partita da vincere per restare aggrappati all’Europa, ma anche da affrontare con orgoglio, per restituire solidità a un fortino che, in questo 2025, ha perso la sua identità. Blindare la porta per una notte sarebbe un segnale, forse piccolo, ma necessario. Anche solo per chiudere un ciclo con dignità, e non lasciare che il dato resti a lungo un simbolo di ciò che poteva essere.

