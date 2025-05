Napoli, ore da sogno per i tifosi azzurri: De Bruyne è vicinissimo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Sognare è possibile e ora i sostenitori del Napoli sanno di poterlo fare in grande. Lo scudetto non è l'unico motivo d'orgoglio per i partenopei; anche le golose prospettive di mercato stanno alimentando l'appetito del pubblico del Maradona.

Secondo Gianluca Di Marzio Kevin De Bruyne ha dato apertura totale al trasferimento al Napoli. Anche a livello familiare, la proposta del club azzurro è stata ritenuta soddisfacente dal club belga. Oltre a questo, emerge un dettaglio determinante: De Bruyne ha persino già trovato casa a Napoli e i suoi avvocati saranno in città tra martedì e mercoledì per definire l'acquisto della villa che ospiterà il belga e la sua famiglia.

Anche Alfredo Pedullà parla di trattativa in dirittura d'arrivo: in ballo una proposta biennale (con opzione per la terza stagione) da circa 7-8 milioni a stagione più bonus. De Bruyne ha già scelto e infatti nell'ultima settimana ha interrotto i contatti con qualsiasi altro club.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.