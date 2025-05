Torino, quanta fatica all'ultima giornata: contro la Roma per sfatare il tabù

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Un'altra stagione nella terra di mezzo per il Torino, che non ha tenuto fede alle ambizioni di inizio stagione. Le prime promettenti uscite stagionali avevano lasciato pensare che questa potesse essere l'annata del riscatto, mentre il richiamo del decimo posto ha risucchiato i granata nel vortice della mediocrità. L'edizione odierna de La Stampa ha fatto il punto sugli obiettivi e le riflessioni in casa Toro

VANOLI - L'ex tecnico del Venezia in questa stagione ha preso le misure con la Serie A; d'altronde questo per lui era la prima esperienza nel massimo campionato italiano. Egli stesso ha ammesso di comprendere il malumore dei tifosi, che forse si aspettavano qualcosina in più. Ora non resta che programmare il futuro.

CAIRO - Le critiche per il presidente granata non sono mancata; i tifosi gli rimproverano una stagione da provinciale, non il linea con la storia di questo club. è a lui che incriminano l'impossibità del Torino di fare uno step ulteriore di crescita, anche quando ci sono tutte le condizioni per progredire ed entrare nel gruppo delle grandi.

RICCI E MILINKOVIC-SAVIC - Sembra paradossale, ma nonostante l'obiettivo del Torino dovrebbe essere quello di migliorare l'organico, i granata dovranno fare i conti con due partenze illustri. Infatti le strade di Samuele Ricci e Vanja Milinkovic-Savic sembrano sempre più lontane dallo Stadio Grande Torino. Quella contro la Roma sarà per loro l'ultima uscita con questa maglia.

TABÙ ULTIMA GIORNATA - Da 6 anni, ormai, il Torino non riesce a ottenere un successo nella 38a giornata di Serie A. È un tabù difficile da sperare, tanto più in una serata in cui la Roma scenderà in campo per obiettivi ambiziosi e concreti. Per il Toro, invece, l'unica consolazione può essere quella di vincere la lotta all'11' posto con l'Udinese