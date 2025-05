Lecce, da Krstovic alla scelta su Rebic: Giampaolo studia l'undici anti-Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Ultima chiamata per il Lecce di mister Marco Giampaolo. Serve una prestazione maiuscola per battere la Lazio e assicurarsi la permanenza in Serie A. Pochi dubbi per l'ex tecnico della Samp, che si affiderà al suo riferimento offensivo Nenad Krstovic per impensierire la compagine biancoceleste..

In difesa, come evidenzia l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il pacchetto centrale è affidato a Baschirotto e Gaspar, i due bodyguard della porta di Falcone. Occhio alla posizione di Pierotti, che giocherà come esterno destro d'attacco, ma avrà anche degli importanti compiti difensivi.

Per quanto riguarda Rebic, il croato ha svolto anche ieri allenamento differenziato e si sceglierà questa mattina se portarlo in panchina. Vista l'assenza dal primo minut dell'ex Milan in quel ruolo è ballottaggio apertissimo tra l'ex Bologna Karlsson e l'ivoriano N'Dri.

