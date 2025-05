Serie A, in ballo Europa e salvezza: il programma della domenica

TUTTOmercatoWEB.com

Tutto o niente, la festa o le lacrime; oggi si decide tutto e la contemporaneità delle partite regalerà ancora più fascino a questa scoppiettante domenica di Serie A. La Lazio di Marco Baroni ospita il Lecce, in una gara dove il pareggio potrebbe non servire a nessuna delle due squadre.

Sul fronte Champions la Juve è padrona del proprio destino: servirà una vittoria in laguna contro il Venezia per conservare il quarto posto in classifica. Riflettori puntati anche sulla sfida tra Torino e Roma, con i giallorossi che sperano di fare un sorpasso al fotofinish sulla compagine bianconera. Ecco il calendario completo della domenica di Serie A:

Atalanta - Parma 20,45

Empoli - Verona 20,45

Lazio - Lecce 20,45

Torino - Roma 20,45

Udinese - Fiorentina 20,45

Venezia - Juventus 20,45

