Lazio, Corino: "Con il Cagliari vittoria importante. E su Musacchio..."

Ai microfoni di Radiosei Luigi Corino è intervenuto per parlare di Lazio: "Era importante portare a casa i tre punti con il Cagliari, la Lazio ha giocato bene, senza forzare le giocate. L'ha portata a casa rischiando qualcosa sul finale, ma il Cagliari si è solo difesa. L'approccio e l'atteggiamento mi preoccupava, i biancocelesti mi hanno smentito. Musacchio? Ha giocato bene ma può fare molto di più, viene da un periodo di inattività quindi ha bisogno di tempo. Lui è un giocatore che serve e può far comodo. Classico difensore importante che serviva a questa squadra. Muriqi? Non è facile entrare a partita in corso, sta migliorando la condizione e sicuramente tornerà utile in alcune gare".