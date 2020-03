Lazio, Corradi: "C'è grande unione d'intenti, bravo Inzaghi a crearla"

La Lazio si è presa la vetta della classifica, al culmine di una crescita continua con Simone Inzaghi al timone. A Pressing l'ex attaccante biancoceleste Bernardo Corradi ha detto senza mezzi termini: "Non ci dobbiamo dimenticare del percorso, la crescita che ha avuto Inzaghi come allenatore all'interno del percorso della Lazio per arrivare a competere per lo Scudetto. È arrivato alla formula degli interni di qualità che fanno le due fasi attraverso un cammino. La Lazio della prima era Inzaghi quando arrivava agli scontri diretti faceva fatica e puntualmente li perdeva. È cresciuta soprattutto la consapevolezza all'interno. Delle pretendenti allo Scudetto è l'unica che ha continuità di risultati e di lavoro". Poi una battuta sui vecchi compagni di squadra: "Della Lazio in cui giocavo io molti sono diventati allenatori. Ho la speranza anche io". Sulla coesione del gruppo: "Io sabato ero allo stadio e vedendo la partita dal vivo si percepiscono dei segnali. Una cosa che mi ha impressionato è stato, nei momenti di pausa, Luis Alberto che dalla panchina sostituito si alza e dà consigli al compagno di squadra, Parolo che sta facendo il riscaldamento che chiama Patric e indica delle cose. Questo significa che c'è grande unione d'intenti e che è stato bravissimo Simone a creare questo ambiente che non subisce pressioni".

