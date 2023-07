Lazio, cresce ancora il numero degli abbonati: il dato parziale

TUTTOmercatoWEB.com

Domani riaprirà la campagna abbonamenti con la vendita libera, questi giorni sono stati riservati ai cambi posto per i possessori della prelazione. Nel frattempo, come raccolto dalla nostra redazione, il numero delle tessere sottoscritte è aumentato ancora. La voglia di rivedere la propria squadra del cuore in campo è tanta e il dato registrato nelle ultime ore ne è la testimonianza. Sono 21.800 i tifosi che hanno usufruito dell'agevolazione e confermato la loro presenza all’Olimpico anche per la prossima stagione.

