Lazio, Cucchi: “Nei secondi 45’ tanta intensità e voglia di crederci…”

La Lazio, grazie al gol in extremis di Felipe Caicedo, vince una partita di fondamentale importanza contro il Cagliari. Le cose si fanno subito difficili per i biancocelesti, che subiscono il gol di Simeone nei primi minuti del match. In pieno recupero, Luis Alberto consente alla squadra di ottenere il pareggio e, quando si pensava ormai di ottenere un solo punto dalla trasferta alla Sardegna Arena, l’ecuadoriano buca Rafael e fa esultare il settore ospiti ed i tifosi capitolini rimasti a Roma. Riccardo Cucchi, storica voce di ‘Tutto il calcio minuto per minuto’, nonché tifoso della Lazio, ha pubblicato su Twitter il proprio commento alla gara: “Il Cagliari ha creato molte occasioni per raddoppiare con un gioco di rimessa spettacolare e veloce che la Lazio ha sofferto. Nel secondo tempo maggiore intensità della squadra di Inzaghi e la voglia di crederci sino in fondo. Caicedo ancora una volta decisivo”.

