Lazio, Dia trionfa in Coppa d'Africa: è il secondo biancoceleste a riuscirci
19.01.2026 14:00 di Christian Gugliotta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Boulaye Dia conquista la Coppa d'Africa. Pur scendendo in campo in una sola occasione da subentrato, il centravanti della Lazio si è laureato campione continentale, grazie al successo del suo Senegal nella finale contro il Marocco.
Per l'ex Villareal si tratta della seconda vittoria nella competizione, dopo quello arrivato nel 2021, ma è la prima da quando è sbarcato in biancoceleste nel 2024.
Prima di lui, l'unico giocatore della Lazio ad essersi laureato campione d'Africa era stato Ogenyi Onazi, che nel 2013 trionfò con la sua Nigeria in finale contro il Burkina Faso.
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.