Lazio e contendenti: ecco il calendario per la corsa Champions

Cinque giornate al termine, sei per la Lazio se il Colleggio di Garanzia non assegnerà il 3-0 a tavolino contro il Torino. La corsa Champions si fa sempre più incandescente, con cinque squadre ancora in corsa per l'ambito traguardo. Dall'Atalanta, seconda in classifica, alla Lazio, momentaneamente sesta, tutte se la possono ancora giocare. Saranno quindi settimane di fuoco quelle che porteranno fino al 23 maggio, giorno di chiusura del campionato. Ecco i calendari di tutte le squadre impegnate nella corsa Champions in questo finale di stagione.



2) ATALANTA 68 - Sassuolo, Parma, Benevento, Genoa, Milan

3) NAPOLI 66 - Cagliari, Spezia, Udinese, Fiorentina, Verona

4) JUVENTUS 66 - Udinese, Milan, Sassuolo, Inter, Bologna

5) MILAN 66 - Benevento, Juventus, Torino, Cagliari, Atalanta

6) LAZIO 61* - Genoa, Fiorentina, Parma, Roma, Sassuolo (+ Torino)

Pubblicato il 28/04