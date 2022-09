Lazio, è sempre Milinkovic per Immobile: la sequenza perfetta

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Assist di Milinkovic e gol di Immobile, è la formula magica della Lazio. I due fuoriclasse della squadra di Maurizio Sarri si conoscono talmente bene da trovarsi anche ad occhi chiusi: il Sergente ispira, Ciro segna. Basta uno sguardo, a volte il semplice fiuto e i passaggi del serbo pescano sempre alla perfezione il bomber biancoceleste. L'azione che ha portato al vantaggio contro il Verona è l'ultima di una serie aperta lo scorso 16 aprile: gli ultimi cinque gol realizzati su azione da Immobile sono stati tutti ispirati da Milinkovic.

STAGIONE 21-22 - L'ultimo gol su azione di Immobile senza assist di Milinkovic risale al 10 aprile in Genoa - Lazio. Dalla giornata successiva è iniziata la sequenza perfetta: la Lazio è in svantaggio all'Olimpico contro il Torino e in pieno recupero il numero 21 dalla trequarti trova sul secondo palo il 17 che insacca, dopo essersi liberato di Bremer con uno scatto improvviso. Passa un'altra settimana e in Lazio - Milan la coppia d'oro colpisce in avvio: cross di Sergej sul primo palo, Ciro anticipa Tomori e batte Maignan. La stagione del bomber si conclude con la rete dal dischetto in Spezia - Lazio, indovinate un po' chi si è procurato il rigore? Inutile chiedere, Milinkovic.

STAGIONE 22-23 - Il campionato della squadra biancoceleste si apre con la vittoria sul Bologna per 2-1: a una decina di minuti dal termine Immobile realizza il gol decisivo sfruttando una palla in verticale di Milinkovic. Lo schema si ripete il 31 agosto a Marassi contro la Sampdoria, stavolta toccando vette elevatissime di bellezza: il serbo spalle alla porta inventa un tacco che spiana la strada della rete al numero 17. Con il Verona il terzo 'Milinkovic per Immobile' della stagione, terza volta su tre gol di Ciro, quinta volta su consecutiva per quanto riguarda i gol su azione. Per la gioia del popolo laziale, show must go on!