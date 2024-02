Lazio | EA FC 24: Guendouzi RTTF, Una Carta da Campioni

Un motivo di festa per i tifosi della Lazio nel mondo virtuale di EA FC 24, l'evoluzione del celebre franchise precedentemente noto come FIFA. La modalità online FUT, amatissima dai giocatori, si arricchisce di una carta speciale che sta facendo parlare tutti: Guendouzi RTTF (Road To The Final) Champions.

Guendouzi RTTF: Un Acquisto Must-Have

Questa carta, dedicata a celebrare il percorso della Lazio in Champions League, si è rivelata un vero e proprio gioiello per gli appassionati del gioco. Inizialmente valutata con un overall di 86, la carta di Guendouzi ha visto il suo valore salire a 88 in seguito alla vittoria della Lazio per 1-0 contro il Bayern. Un miglioramento che non solo accresce l'attrattiva della carta ma ne sottolinea anche il potenziale in vista delle prossime fasi del torneo.

Un Investimento Importante

Per aggiudicarsi la carta RTTF di Guendouzi sono necessari almeno 200.000 crediti, una cifra non indifferente che testimonia il valore e la rarità di questo oggetto all'interno del gioco. Gli appassionati di FUT e sostenitori della Lazio non esiteranno a investire in questa perla rara, anticipando ulteriori rialzi del valore in caso di avanzamento della squadra agli ottavi di finale.

Potenziale di Crescita

La prospettiva di vedere la carta di Guendouzi aumentare ulteriormente il proprio valore aggiunge un elemento di strategia e anticipazione per i giocatori di EA FC 24. Il passaggio del turno della Lazio potrebbe non solo consolidare il suo status di carta desiderabile ma trasformarla in un vero e proprio trofeo digitale per gli appassionati della modalità FUT.