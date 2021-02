Lazio, emergenza in difesa ancora per un po': Inzaghi studia tutte le mosse

Continua l'emergenza difensiva in casa Lazio. Il reparto arretrato è quello maggiormente in difficoltà in questo momento e i numeri lo confermano. 2 soli clean sheet, contro Cagliari e Sampdoria all'Olimpico, nelle ultime 8 partite e 4 reti subite nella sfida di Champions contro il Bayern per quella che l'anno scorso è risultata essere la migliore difesa di tutto il campionato. Le assenze stanno pesando ma, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, Inzaghi dovrà farci i conti ancora per un po'. Per le prossime 4 settimane, che comprendono le sfide contro Bologna, Torino, Juventus e Crotone in campionato e il ritorno di Champions con i bavaresi, gli arruolabili in difesa saranno gli stessi.

SOLUZIONI - Oltre ad Acerbi, sono a disposizione Patric, Musacchio e Hoedt, con Parolo e Marusic pronti ad essere adattati all'evenienza. Ci sarebbe anche Armini, ma il tecnico piacentino evidentemente non lo reputa ancora pronto. Nella trasferta di sabato contro il Bologna dovrebbe rivedersi Hoedt al centro, con Acerbi che slitterebbe a sinistra e uno tra Patric e Musacchio dall'altro lato. Radu dovrebbe rientrare il 21 marzo contro l'Udinese, non forzerà i tempi per esserci all'Allianz Arena il 17, mentre è probabile che Luiz Felipe torni a disposizione per la gara successiva contro lo Spezia del 3 aprile, dopo la pausa della Serie A.