Lazio, esordio amaro per Ledesma: gli U-17 perdono contro il Bari

Inizia con una sconfitta il cammino di Cristian Ledesma da allenatore della Lazio Under 17. L'ex centrocampista perde per 1-2 contro il Bari a Formello, con le reti decisive di De Ruvo, autore di una doppietta con la quale ribalta il momentaneo vantaggio biancoceleste arrivato dopo 7' con un un autorete di Pafetta. Di seguito il racconto della gara dal sito ufficiale della Lazio.

"La sfida del Salaria Sport Village inizia con aggressività da parte dei capitolini, le aquile sfiorano il gol nei primi minuti, rete che arriva al 17` sugli sviluppi di un calcio piazzato, è sfortunata la squadra pugliese che spedisce la sfera in rete con il proprio difensore. La Lazio passa in vantaggio e continua a creare gioco ed occasioni. Poco dopo, i ragazzi di mister Ledesma sfiorano il raddoppio con Lulaj e Mennea, ma il risultato rimane invariato. Al 38` il Bari in velocità arriva dalle parti di Quadrelli e De Ruvo con una diagonale perfetta spedisce la sfera in fondo al sacco. La prima frazione di gioco termina 1-1.

Nella ripresa il Bari entra in campo con piú determinazione e cattiveria agonistica, al 4` si rende protagonista Quadrelli con una doppia parata salvando il risultato. La squadra di mister Losacco continua a rendersi pericolosa e tre minuti più tardi arriva il raddoppio, il gol porta ancora la firma di De Ruvo. I biancocelesti si riassestano e cercano di riacciuffare il pari, il colpo di testa del neo entrato Alessandrini termina di poco sopra la traversa. La sfida si avvia verso la conclusione, nonostante una Lazio piú offensiva, non riesce a trovare la via del gol.

Lazio-Bari termina 1-2, le aquile di mister Ledesma iniziano il campionato in salita, l`obiettivo tre punti è rinviato alla prossima domenica a Catanzaro".

Il tabellino, Under 17 - 1^ Giornata:

LAZIO-BARI 1-2

Marcatori: 18`pt autogol Pafetta (B), 39`pt, 7`st De Ruvo (B)

LAZIO: Quadrelli (GK), Riggi, Maggiora (20`st Iovane), Bruscaglia (37`st Terracina), Berni Canani, Agrifoglio, Dimaggio, Morelli Mat., Mennea (12`st Alessandrini), Lulaj (12`st Cappuccini), Materazzi

A disp.: Patarini (GK), Bellissima, Bagliesi, Morucci, Santolini

All.: Ledesma

BARI: Cipolla (GK), Pafetta (26`st Picciotti), Valoroso (26`st Bitetto), Amorisco, Lattanzio, Iacobbi, Errico, Felice (18`st Leone), Pietraniello (1`st Catalano), De Ruvo (34`st Lafortezza).

A disp.: Piizi (GK), Dellino, Gramegna, Grimaldi

All.: Losacco

NOTE: 45'st +5' espulso Riggi (L)

