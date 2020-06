Lazio - Fiorentina, Di Gennaro: "I Viola devono fare meglio, biancazzurri con il dente avvelenato"

Dopo la sconfitta di ieri sera, la Lazio pensa già alla gara di sabato contro la Fiorentina. I ragazzi di Inzaghi sono arrabbiati ed hanno voglia di rivalsa, i Viola potrebbero pagarne le conseguenze.

Durante Stadio Aperto, in onda su TMW Radio, l'ex calciatore Antonio Di Gennaro è intervenuto per dire la sua sul match in programma nel weekend: "Se la Fiorentina può battere i biancocelesti? Deve fare meglio dell'ultima gara contro il Brescia, perchè se non è stata in grado di batterlo con Tonali non al meglio, è complicato. Non so se i due giorni di riposo in più possono essere utili, perché la squadra capitolina ha un po' il dente avvelenato. Certo, hanno perso con l'Atalanta che è l'emblema del calcio vero. I bergamaschi sono ripartiti come avevano finito, anche senza uno come Ilicic. La Fiorentina aspetterà per ripartire, si vede che fa fatica quando deve impostare".

Calciomercato, la Roma favorisce la Lazio: Cetin al Verona in prestito

DIRETTA - Calciomercato Lazio, incontro in corso per Kumbulla: si ragiona sulle contropartite - VIDEO

TORNA ALLA HOMEPAGE