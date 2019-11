Lazio, Giordano: “Palesi lacune difensive del Sassuolo, bisognerà sfruttarle…"

Alla ripresa del campionato dopo la pausa Nazionali, la Lazio dovrà vedersela con il Sassuolo, reduce dalla vittoria al Mapei Stadium contro il Bologna. La squadra di De Zerbi è attualmente tredicesima in classifica, con ben ventuno gol subiti. Bruno Giordano, storico ex biancoceleste, è intervenuto ai microfoni di Radiosei, dove si è espresso sul prossimo avversario della squadra di Inzaghi: “De Zerbi? É un allenatore prettamente offensivo che non cura la fase difensiva. Prende spesso imbarcate, ha una rosa giovane e fresca. Mi aspettavo di più, è una di quelle squadre che se trova la giornata giusta ti mette in difficoltà, perché il suo meglio lo offre in fase offensiva. La Lazio deve sfruttare le loro palesi lacune difensive”.

Mihajlovic torna a casa, la moglie Arianna: “Più bella cosa non c'è” - FOTO

Pavanello, ad Macron: “Maglie per i 120 anni? Riassumeranno il dna del club. Sulla Supercoppa…”

TORNA ALLA HOMEPAGE