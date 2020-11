Lazio, Gismondi: “Acerbi una garanzia. Caicedo? Lo vedo meglio a gara in corso”

L'ex calciatore della Lazio Fabio Gismondi è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio per dire la sua sui prossimi impegni dei biancocelesti: “Ci sarà qualche defezione, queste nazionali hanno creato problemi un po’ a tutti tra infortuni e Covid. In questo periodo forse bisognava trovare delle soluzioni diverse. Bisogna limitare gli spostamenti il più possibile e si potevano posticipare queste gare più in là".



ACERBI- "Non ha bisogno di dimostrare ancora qualcosa, può giocare sia centrale che esterno in difesa. Giocatore completo e che ti dà garanzie anche fisiche. Non credo sia più sotto esame in Nazionale considerando anche le età di Bonucci e Chiellini".



CAICEDO - "Le prove di Caicedo migliori sono sempre state a partita in corso, non è un giocatore che ha i 90 minuti. Lui riesce ad esprimersi meglio quando entra a gara in corso. Vedo magari più Muriqi dall’inizio, per lui potrebbe essere un’intenzione di fiducia giocare dall’inizio. Poi le scelte sono dell’allenatore".

Lazio, Immobile è finalmente di nuovo a Formello: "Sono tornato" - FT

Covid / Focolaio Corea del Sud: tra i positivi anche un attaccante del Lipsia

TORNA ALLA HOME