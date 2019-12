Lazio, il derby della solidarietà: Leiva, Cataldi, Pau Lopez e Pastore all'Umberto I

Nemiche sul campo, unite nella solidarietà fuori. Lazio e Roma sono andate insieme al Policlinico Umberto I per dare sostegno ai pazienti dell'ospedale. Lo hanno fatto rappresentate da due calciatori a testa: Lucas Leiva e Cataldi sponda biancoceleste, Pau Lopez e Pastore per quella giallorossa. Ma per certi eventi non esistono né colori, né bandiera. Un plauso dunque alle due società, con la Lazio che - inoltre - ha fatto visita contemporaneamente ai bambini del reparto di Oncoematologia Pediatrica della Clinica Mandelli con Milinkovic e Parolo.

