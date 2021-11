Lazio Immobile confessa a Tardelli: "Infortunio? Sono in via di guarigione"

In occasione della presentazione dell’amichevole "Fratelli tutti", evento benefico in programma domenica 21 novembre alle ore 14.30 presso il Training Center di Formello e che avrà come protagoniste la World Rom Organization e la "Squadra del Papa", Ciro Immobile ha dato importanti novità sulle sue condizioni fisiche. Il capitano della Lazio, che ha lasciato Coverciano per un infortunio al polpaccio ed è stato costretto a saltare i due impegni della Nazionale contro Svizzera e Irlanda del Nord, sta provando ad accelerare i tempi di recupero per essere in campo il prima possibile. Il numero 17 di Sarri ha confidato a Marco Tardelli, anche lui presente alla presentazione: "Sono in via di guarigione. Purtroppo ho riportato questa piccola lesione al polpaccio. Abbiamo aspettato che svanisse l'edema per effettuare gli esami". Poi sulla nazionale: "Non ci voleva questo passo falso. Non sarà semplice giocarsi il Mondiale a marzo ripensando a ciò che è successo nel 2017". L'attaccante campano si sta allenando a parte nella palestra di Formello per cercare di smaltire al 100% il problema fisico. Il suo recupero per il match di sabato contro la Juventus sembrava improbabile, ma adesso Ciro ha aperto uno spiraglio. Chissà che il marcatore più prolifico della storia della Lazio non possa essere pronto dal primo minuto nella gara contro i bianconeri.

Pubblicato il 16/11