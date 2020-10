Lazio - Inter, Strakosha: "Dobbiamo parlare di meno ed agire di più da squadra"

La Lazio soffre e guadagna un punto contro l'Inter di Conte. Secondo Thomas Strakosha questo pareggio è un risultato complessivamente giusto, ma nel secondo tempo i biancocelesti hanno dimostrato di più. Ecco le parole dell'estremo difensore alla radio ufficiale nel post partita: "Nel primo tempo si è visto che non eravamo tanto sereni e infatti non abbiamo giocato come sappiamo, mentre nella seconda frazione meritavamo qualcosa di più. Da questa partita traiamo l'insegnamento che dobbiamo essere calmi e saperci gestire. Siamo gli stessi di sempre".

MENO CHIACCHIERE - "Siamo scesi in campo ancora una volta un po' nervosi, poi siamo stati bravi a calmarci e riprendere la partita. Dobbiamo tornare quelli prima del lockdown rimanendo tranquilli. Dobbiamo parlare di meno ed agire di più di squadra: giochiamo a calcio che è uno sport di gruppo, a differenza del tennis. Noi dobbiamo guardare a noi stessi. So che posso dare di più e come tutti posso aiutare di più il gruppo. La concentrazione e la positività ci aiuteranno a fare bene perché le qualità le abbiamo e le abbiamo sempre dimostrate. Nell'occasione del gol sono stato sfortunato per il rimpallo, Al gol ho pensato che è stato un altro arrivato all'inizio, ero rammaricato, ma oramai guardiamo avanti. Solo con la serenità posso aiutare i miei compagni. Se mi metto a pensare al gol preso, porto solo negatività".

RISULTATO GIUSTO - "Per quello che abbiamo dato nel secondo tempo il risultato ci sta stretto, mentre per quanto fatto nella prima metà di gara posso dire che complessivamente è un risultato giusto".