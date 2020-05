Lazio, l'omaggio a Luis Alberto sulle note dei Coldplay: "Chiamatela magia" - VD

Luis Alberto ha dovuto interrompere le proprie magie per l'emergenza Coronavirus e lo stop del calcio in Italia, ma è pronto, appena il campionato riprenderà, a lasciare a bocca aperta tifosi e appassionati con le ubriacanti giocate che lo contraddistinguono. Nel corso dell'ennesimo week-end senza Serie A, la Lazio ha voluto celebrare il talento dello spagnolo, pubblicando sul proprio profilo Twitter un video che raccoglie alcune sue 'skills'. Per accompagnare le immagini è stato preso in prestito un verso della canzone dei Coldplay, 'Magic': "Chiamatela magia, chiamatelo Luis".

Bundesliga, 20mila tifosi cartonati per Wolfsburg e Monchengladbach - FT

Serie A, giovedì summit decisivo per la ripresa: non tutti spingono per il sì

TORNA ALLA HOMEPAGE