Lazio, la giocata su Cristiano Ronaldo è la 'Monday Motivation' di Luiz Felipe - VD

Quale modo migliore per iniziare la settimana se non rigustandosi il "sombrero" di Luiz Felipe su Cristiano Ronaldo. Il brasiliano ha regalato ai propri followers il video della giocata di gran pregio di cui si è reso protagonista della gara di ieri tra Lazio e Juventus. Il classe '97, autore di una prestazione di alto livello contro i bianconeri, ha messo la ciliegina sulla torta lasciando CR7 a bocca asciutta. Pubblicate le immagini su Instagram, ha aggiunto: "Buone vibrazioni per i tifosi della Lazio. La motivazione del lunedì".

