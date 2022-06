Lazio, la società posta un recap delle migliori esultanze della stagione

La Lazio rivive le esultanze più belle della stagione con il SS Lazio News Recap, un modo per godere nuovamente di ricordi pieni di gioia...

Nella stagione passata la Lazio ha messo a segno ben 77 gol e a ogni rete realizzata, chiaramente, ha seguito un'esultanza. Nel SS Lazio Recap, format che i biancocelesti stanno portando avanti sui propri profili social, oggi è stato pubblicato un video che riguarda proprio i migliori festeggiamenti ai gol. Nel corso del video vengono messe in evidenza le esultanze di: Pedro dopo la rete al derby e al termine della partite; la freccia scoccata da Zaccagni, dopo il primo gol con la maglia della Lazio con il Sassuolo; il dito all'orecchio e la smorfia del bomber Ciro Immobile, dopo il rigore decisivo con il Venezia; l'immancabile bacio allo stemma di Cataldi, in seguito alla rete del 2-2 contro il Cagliari; la scivolata sulle ginocchia di Milinkovic dopo la rete last minute contro la Juventus; l'autocelebrazione di Luis Alberto per il super gol contro la Sampdora: suola, tunnel e rete, e, per concludere, Sarri che esulta, come Pedro, dopo il derby con Olympia sul braccio. Tante ed emozionanti esultanze che, nel corso della scorsa stagione, hanno emozionato i tifosi della Lazio.