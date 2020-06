Lazio, l’ex Mandelli: “Inzaghi dovrà gestire le motivazioni. Su Kumbulla...”

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, Paolo Mandelli, ex attaccante biancoceleste, ha toccato varie tematiche riguardanti anche l’ipotesi di un ritiro prima della ripresa: “Inzaghi dovrà essere bravo a gestire le motivazioni rimaste altissime nei giocatori, e a capire se servirà riunirsi insieme qualche giorno prima che si riprenda. Forse i calciatori dovranno essere demotivati per non caricarsi troppo di responsabilità”.

SCARPA D’ORO – “Sarà una sfida interessante per la Scarpa d’Oro tra Immobile e Lewandowski. Il polacco ha il vantaggio di aver già ripreso a giocare e segnare, ma l’attaccante di Inzaghi può vincere il premio. Ha tutte le giocate nel repertorio, e sarà fondamentale nel rush finale di campionato. Avendo doti fisiche e atletiche importanti, non avrà bisogno di allenarsi duramente per ripresentarsi in forma. Sarà pronto”.

MERCATO E STRATEGIE – "L’acquisto di Kumbulla sarebbe importante. Ha dimostrato di avere qualità e margini di miglioramento, e giocare già in una difesa a tre lo aiuterebbe nella Lazio. Stimo molto il lavoro di Tare nell’investire nei giovani interessanti in giro per l’Europa. Un consiglio? Andare a pescare i migliori prospetti nelle squadre primavera pronti a esplodere investendo le giuste cifre”.

