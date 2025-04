Lazio, Marinozzi: "Oggi per la squadra di Baroni Bodo è stata la Bolivia"

Servirà un'impresa alla Lazio per centrare la qualificazione in semifinale di Europa League dopo il ko per 2-0 maturato in casa del Bodo/Glimt. Una prestazione decisamenre negativa per i biancocelesti come testimoniano anche i numeri evidenziati da Marinozzi ai microfoni di Sky Sport.

"La Lazio ha creato pochissimo, tolta la gara contro la Juventus, dove è rimasta in dieci, oggi ha fatto registrare una percentuale dello 0.34, una miseria che dalla Lazio non ci aspetta. Oggi per la Lazio il Bodo è stata la Bolivia e ci sono cascati con tutte le scarpe".

