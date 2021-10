Lazio - Marsiglia, la prima contro Sampaoli: da tecnico in pectore ad avversario

Lazio - Marsiglia è anche Sarri contro Sampaoli. Il Comandante è stato il grande colpo biancoceleste dell'estate 2021 scatenando grande entusiasmo tra i tifosi dal momento dell'annuncio. Entusiasmo che a maggio 2016 accolse a Roma anche l'avversario di stasera: Jorge Sampaoli in quei giorni fu a un passo dalla panchina della Lazio. L'attuale tecnico del Marsiglia, che soggiornava in un hotel zona Colosseo, incontrò il presidente Lotito e il ds Tare in un paio di occasioni e l'accordo fu veramente a un passo. Alla fine, dopo la vicenda Bielsa, i biancocelesti decisero di proseguire con Simone Inzaghi e i risultati degli anni seguenti hanno premiato tale scelta. Sampaoli però resta un nome che rimanda la mente dei tifosi a quei giorni e stasera anche lui penserà a quanto sia stato vicino a quella panchina oggi nelle sapienti mani di Sarri.

LAZIO - MARSIGLIA, NESSUNA PAUSA PER IMMOBILE

LAZIO - MARSIGLIA, TUTTI I PRECEDENTI

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE